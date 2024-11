Bill Kaulitz & Marc Eggers: Nach dem offiziellem Liebesouting schon wieder getrennt!

Bill Kaulitz (35) hat endlich seinen Traummann gefunden! Nach dem ewigen Hin und Her sind er und Marc Eggers (37) ein Paar geworden. Das bestätigte Bill gerade im Podcast "Baby got Business". "Ich glaube, du musst jemanden finden, wo du dich irgendwie aufgehoben fühlst und sicher", schwärmte der Tokio Hotel-Frontmann über seinen Schatz. "Klar, jetzt hat man gerade die rosarote Brille auf, aber ich glaube, wirklich der Key für mich ist, dass ich so richtig herzhaft, ehrlich lachen kann, so dass der Bauch wehtut." Doch jetzt musste die junge Liebe eine Trennung verkraften.