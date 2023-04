Bill & Tom Kaulitz: Eskalation! Es hat heftig geknallt

"Wir haben uns diese Woche mal wieder richtig gestritten nach ganz langer Zeit", erzählt Tom in der neuen Podcast-Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Aktuell bereiten sie ihre anstehende Europa-Tour mit Tokio Hotel vor. "Ich bin gestresst für uns alle. Ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich musste die Songs vorbereiten. Wir waren beide ein bisschen on the edge." Als Bill die 100. Frage stellte und Tom von seiner Arbeit abhielt, platzte dem sonst gelassenen Gitarristen der Kragen. "Dann habe ich gesagt: "Jetzt ist mal kurz Feierabend!'"