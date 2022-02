Bill & Tom Kaulitz: Horrorfund in ihrem Garten! "Es war traumatisierend"

In ihrer neuen Podcast-Folge berichten Bill und Tom von ihrem ersten Haus in Kalifornien. "Wir kannten uns noch nicht aus, haben uns einfach ein Haus online ausgesucht und sind nach Tarzana gezogen. Tarzana ist ein Stadtteil im tiefen Valley in L.A. Da will keiner wohnen. Eine spießige Familien-Vorstadt-Gegend", erzählt Tom.