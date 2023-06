Bill & Tom Kaulitz: Insiderin packt aus! So ticken die Twins hinter den Kulissen

Seit ihrem Durchbruch mit "Durch den Monsun" kennt ihre Namen jeder: Bill und Tom Kaulitz! Die "Tokio Hotel"-Stars erobern nicht nur die Charts, sondern begeistern auch mit ihrem eigenen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" und sind regelmäßig im TV zu sehen. Dieses Jahr haben Bill und Tom mit "That's my Jam" endlich ihre erste eigene Sendung bekommen. In der witzigen Show batteln sich die beiden mit ihren prominenten Teams in verschiedenen Musikspielen. U.a. war Ex-"DSDS"-Finalistin Alicia Awa dabei. Im Interview mit "Intouch Online" erzählt sie, wie der Dreh mit Deutschlands bekanntesten Zwillingen war...