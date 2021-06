Bill & Tom Kaulitz: Hammer-News aus Hollywood! Es ist offiziell

Am 1. September startet der neue Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit Bill und Tom. Das teilt jetzt der Streaming-Dienst Spotify mit. Für ihr neues Projekt werden die Zwillinge sich einmal die Woche in ihrem Tonstudio in den Hollywood Hills treffen, aktuelle Themen besprechen und aus ihrem Glamour-Leben berichten. Außerdem wollen sie mit Gerüchten aufräumen, die in den Medien verbreitet werden.