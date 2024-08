Bill & Tom Kaulitz: Neue TV-Show! Jetzt ist das Startdatum bekannt

"Die Superduper Show" wird auf ProSieben ausgestrahlt und von Katrin Bauerfeind (42) moderiert. Am 17. September zeigt ProSieben ab 20:15 Uhr die erste von insgesamt vier Folgen von dem neuen Format, in dem Bill und Tom erstmals gegeneinander spielen.

Und darum geht's: Katrin Bauerfeind sucht in jeder Show "Die Superduper Show". Dafür inszenieren fünf Prominente jeweils eine Mini-Show, die laut der Pressemitteilung etwa die Titel "Schere Stein Rasiert", "Mein Napf Dein Napf" oder "Sing meine Frage - Das Quizkonzert" tragen könnten. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass die Ideen für die Shows von Kindern stammen werden. Am Ende entscheidet das Studiopublikum dann, welche Mini-Show sie am meisten überzeugt hat.