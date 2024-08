Bill & Tom Kaulitz: So geht es mit ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" weiter!

Auch wenn sich Fans von "Kaulitz & Kaulitz" noch ein wenig gedulden müssen, ist die Freude riesig: Unter dem Video auf der Netflix-Instagramseite, in dem Bill und Tom die Fortsetzung ihrer Doku verkünden, gibt es ausnahmslos positives Feedback: "Schönste Nachricht des Tages", freut sich eine Userin. "Ich freue mich mega, dass sie sich entschieden haben, ihr Leben mit uns zu teilen! Ich hatte so viele Vorurteile, die absolut unberechtigt waren. Jetzt finde ich die beiden, vor allem Bill, super sympathisch. Er ist so ein toller Mensch mit den richtigen Werten und echt lustig. Ich hoffe nur, dass er sein Lachen immer behält – das ist das Beste an ihm. Bitte nicht zu viel Botox, er ist perfekt, so wie er ist", schreibt eine weitere.

2025 heißt es dann wohl: "The party has arrived" - die Zweite!