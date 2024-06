Bill & Tom Kaulitz: So intim ist ihr Dreiecksverhältnis mit Heidi wirklich!

"Bill und Heidi sind auch total eng", enthüllt Tom. Dies wäre auch der Grund, weshalb es so gut zwischen den Dreien funktioniert. "Heidi war die Erste, die von vornherein verstanden hat, was Tom und ich für eine Beziehung haben und, dass sie einen Zwilling heiratet", fügt Bill hinzu.

Anknüpfend spricht eine Reporterin des Magazins die Zwillinge auf ein Interview Heidis an und fragt nach ihrer Meinung. Bei "Exclusiv Weekend" hatte diese vor wenigen Wochen enthüllt, dass sie nicht nur einen tollen Mann, sondern zwei tolle Männer hätte. Tom und Heidi würden so viel mit Bill unternehmen, dass sie schon glatt als Trio durchgehen könnten: "Bill wohnt auch sehr nah an uns dran. Wir gehen auch super viel in den Urlaub zusammen."

Hierbei wäre Heidi aufgefallen, wie ähnlich sie und der Tokio-Hotel-Sänger sich eigentlich sind. Es wäre manchmal sogar so, als seien die beiden ein und dieselbe Person. "Mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet – mich!", scherzte Heidi damals.

Tom erklärt, dass sie hiermit wahrscheinlich darauf anspielte, dass sie und sein Zwillingsbruder sich sehr ähnlich sind. "Das stimmt auch, wir sind uns total ähnlich, also Heidi und ich. Wir sind ja auch total gut befreundet, wir könnten auch Schwestern sein", enthüllt Bill. Er fährt fort: "Passt doch gut. Also haben wir alles richtig gemacht." Für diese Aussage erhält der 34-Jährige von seinem Zwilling einen fragenden Blick. "Habe ich alles richtig gemacht, ja", verbessert ihn Tom.

