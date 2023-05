Bill & Tom Kaulitz: Umzug in ihre alte Heimat Magdeburg!

"Bill und Tom ziehen zurück nach Magdeburg!", verkündet Bill in einem der Videos, die gerade auf Instagram veröffentlicht wurden. Gesagt, getan! In den kurzen Clips erkunden die Brüder mit Rikschafahrerin Ursel ihre neue (alte) Heimat. Es geht zum Friseur, zur Sommerrodelbahn in den Elbauenpark, zum Dom und an die Elbschaukel unter der Hubbrücke.