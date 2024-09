Bill und Tom Kaulitz: Unerwartetes Show-Aus!

In der ersten Ausgabe traten fünf Prominente – darunter die Kaulitz-Zwillinge – an, um kleine Shows zu präsentieren, die von Ideen und Inspirationen von Kindern entwickelt wurden. Zu den weiteren Teilnehmern gehörten unter anderem Katrin Bauerfeind, Annette Frier, Edin Hasanovic und Wigald Boning.

Eigentlich ein ganz süßes Projekt, doch schon kurz nach dem Start hat der Sender nun direkt die Reißleine gezogen und das aus gutem Grund. Die Quoten der ersten Sendung konnten nämlich so gar nicht überzeugen und erreichten nicht einmal eine halbe Million Zuschauer:innen. 490.000 Menschen schalteten ein, zur besten Sendezeit - zu wenig für ProSieben. Eigentlich sollte Staffel 1 vier Folgen beinhalten, nun werden die restlichen drei Sendungen wohl eingemottet und weder bei ProSieben noch beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen sein. Was in den kommenden Wochen am Dienstag dann stattdessen im Programm laufen wird, das ist noch nicht bekannt.