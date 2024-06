Bill & Tom Kaulitz: Wer ist der Vater der "Tokio Hotel"-Zwillinge?

Mama Simone Charlotte war Malerin, als sie LKW-Fahrer Jörg traf – den leiblichen Vater von Bill und Tom Kaulitz. Über ihren Erzeuger sprechen die Zwillinge jedoch ungern.

In Bills Biografie "Career Suicide", die 2021 veröffentlicht wurde, schreibt der Musiker, dass er und sein Zwillingsbruder das Ergebnis eines One-Night-Stands gewesen seien. Erst nach der Geburt, als Vater Jörg von ihnen erfahren habe, habe er mehr Verantwortung übernehmen wollen und sei zwischen Magdeburg und Leipzig, dem damaligen Wohnort der Kaulitz-Twins und ihrer Mutter, hin und her gependelt. Simone Charlotte und Jörg wollten es noch einmal miteinander versuchen – den Kindern zuliebe. Also zogen sie zusammen nach Magdeburg in eine kleine Wohnung. Nach dem Mauerfall ging es für Familie Kaulitz nach Hannover, wo Vater Jörg einen Job auf dem Bau gefunden hatte. Während Bill immer eher Mama-Kind war, war Tom aber auch Papa-Kind. "Meine Bindung zu unserem Vater war nie so eng wie die zwischen Tom und ihm", verriet Bill in seinem Buch. Über seine eigene Beziehung zu ihm sagte Bill hingegen: "Natürlich liebte ich meinen Vater auch, er spielte jedoch selten eine existenzielle Rolle in meinem Leben – bis er gar keine Rolle mehr spielte."

Heute sollen weder Bill noch Tom Kontakt zu ihrem leiblichen Vater haben. Vielleicht aus gutem Grund. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung meldete er sich 2012 ein erstes und letztes Mal in der Öffentlichkeit zu Wort und verkündete: "Der Ruhm und das Geld haben unsere Familie zerstört".