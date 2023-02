Bill Kaulitz: Vermögen – So hoch ist es wirklich!

Auch Bruder Tom steht zu seinem Rich Kid-Life, wie er im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" unter Beweis stellt. Bei der Frage eines Zuhörers, ob er sich für eine Million entscheiden würde, wenn er dann immer einen Stein im Schuh hätte, antwortete Tom abgehoben: "Weißt du was, eine Million Euro, das ist so ein bisschen für mich das Problem. Ich habe darüber nachgedacht, was willst du machen mit einer Million."

Den 33-jährigen Zwillingen gelang 2005 der große Durchbruch, der sie über Nacht zu Superstars machte. Als Band "Tokio Hotel" spielten sie mit den Songs "Durch den Monsun" und dem Album "Schrei" unzählige ausverkaufte Tourneen und verkauften Millionen von Tonträgern. Mit gerade einmal 22 Jahren feierten die Kaulitz-Brüder ihren wohl lukrativsten Auftritt im russischen Sender "MUZ TV". Für den zehnminütigen Auftritt und drei Songs erhielten sie unglaubliche 500.000 Euro.

2010 zog sich die Band zwar zurück und Tokio Hotel-Frontmann Bill wanderte ins kalifornische Hollywood Hills aus – doch Auftritte gab es weiterhin und selbst internationales Publikum liegt ihnen bis heute zu Füßen. 2016 veröffentlichte Bill unter seinem Pseudonym "Billy" die EP "I’m Not Ok". Später folgte der GNTM-Titelsong "White Lies" - kein Wunder, denn Bruder Tom ist schließlich mit Model-Mama Heidi Klum verheiratet.

Der Tokio Hotel-Leadsänger hat jedoch noch mehr Einnahmequellen: Er ist Designer und Gesicht seiner Marke "Magdeburg Los Angeles", die im Onlineshop und über About You erhältlich ist. Zudem modelte er bereits erfolgreich für Karl Lagerfeld und Dsquared. Regelmäßig stellt Bill seine Juroren-Skills bei verschiedenen TV-Shows, wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "Queen of Drags" unter Beweis. Gemeinsam mit Schwägerin Heidi flimmert er immer wieder bei "Germany’s Next Topmodel" über den Bildschirm.