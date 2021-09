Birgit Schrowange: Trauriges Hochzeitsupdate

Wie Birgit nun berichtet, ist es für sie absolut kein Problem, dass es erstmal keine Hochzeit geben wird. Gegenüber "Exclusiv Weekend" offenbart sie: "Ich bin überhaupt gar nicht der Mensch, der immer unbedingt heiraten will oder wollte. Sonst wäre ich ja auch schon, glaube ich, dreimal verheiratet gewesen. Ich würde am liebsten mit 65 heiraten, das fände ich super. Und dann mit 100 die Silberne Hochzeit feiern und dann sagen: 'Tschüss, das war's. Schönes Leben gehabt.'" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Birgit ist beim Thema Hochzeit die Ruhe in Person! So ist sie auch der Meinung: "Ich möchte einfach so das letzte Drittel meines Lebens zu meinem schönsten Lebensabschnitt machen." Wann sich Birgit und Frank wohl das Jawort geben werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...