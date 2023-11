Bjarne Mädel: "Tatort"-Knaller!

Bjarne Mädel wird "Tatort"-Kommissar! Doch im Fernsehen ist der Schauspieler sonntags nicht zu sehen, sondern im Radio zu hören! Denn in der Radio-Produktion des "NDR" übernehmen Nina Kronjäger als von Gina Scarafilo, David Vormweg in der Rolle von Philipp von Treuenfels und Hannah Plaß als Jules Dombrowski die Ermittlung von Verbrechen für die Spezialeinheit der Staatsanwaltschaft Verden an der Aller. Dabei wird das Team von Neuzugang Bjarne Mädel als Kollege tatkräftig unterstützt!

Die Zuhörer können sich auf einen spannenden Fall freuen, bei dem das Ermittler-Team vor großen Herausforderungen steht. Denn wie der "NRD" angekündigt hat, ermitteln Gina Scarafilo, Philipp von Treuenfels und Jules Dombrowski in einer anthroposophischen Schule, die in der Vergangenheit "mit falschen Masken-Attesten und 'Spaziergängen' durch die niedersächsische Kleinstadt" aufgefallen ist. Nun fühlen sie sich "von außen" angegriffen und holen zum Gegenschlag aus - "mit giftigem Tollkirschstreuselkuchen an den Bürgermeister, den Grundschulrektor und die Schulaufsicht".

Wie der Fall ausgeht und wie sich Neu-Kommissar Bjarne Mädel schlagen wird, werden die Zuhörer schon bald erfahren. Die neue Folge von "Radio-Tatort" mit dem Titel "Geschlossene Gesellschaft" ist bereits seit dem 10. November in der "ARD"-Audiothek verfügbar. Im Radio wird sie am 19. November um 19 Uhr auf "NDR Kultur" ihr Debüt feiern.