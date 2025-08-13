"Tatort"-Star Martin Brambach in PETA-Clip für tot erklärt – das steckt dahinter!

Ein altes Video sorgt abermals für Herzrasen: In einer dramatischen Szene sitzt der beliebte Schauspieler Martin Brambach (57) in einem verschlossenen Auto, die Sonne brennt, die Temperaturen steigen. Obwohl der Clip schon 2018 veröffentlicht wurde, erlebt er gerade ein Comeback – und sorgt bei manchen Zuschauern sogar für ein heftiges Missverständnis.