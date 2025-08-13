Nach Trennung: Mimi Fiedler sorgt mit Hochzeit-Post und Insta-Löschungen für Wirbel

Mittlerweile hat die Schauspielerin noch einen dritten Beitrag geteilt. Der scheint sich ebenfalls an ihre Kritiker zu richten: "Wenn mich auch nur einer von denen, die mich heute fragen, ob alles okay bei mir ist, jetzt wo wirklich alles wieder okay bei mir ist, und ob ich Hilfe brauche ... weil sie vor Neugier platzen ... damals das Gleiche gefragt hätten, als sie gesehen haben, dass wirklich gar nix okay ist und ich Hilfe brauche, dann wäre ich sicher wieder schneller auf die Beine gekommen – auf meine heute gut gebräunten Beine."