Nach Trennung: Mimi Fiedler sorgt mit Hochzeit-Post und Insta-Löschungen für Wirbel
Erst sorgt ein vermeintlicher Hochzeitsbeitrag für Aufsehen, dann verschwinden fast alle Bilder: Schauspielerin Mimi Fiedler lässt ihre Follower ratlos zurück – und wir erklären, was dahinter stecken könnte.
Müssen sich Fans Sorgen um Mimi Fiedler machen?
Mimi Fiedler (49) ist kein Fan von halben Sachen – weder in ihrer Karriere noch auf Social Media. Die Schauspielerin, die viele noch als Nika Banovic aus dem "Tatort" kennen, hat in den letzten Tagen auf Instagram ein regelrechtes Verwirrspiel gestartet. Erst deutete sie mit verschwommenen Brautkleid-Fotos und einem Countdown auf eine angebliche Hochzeit hin. Kurz darauf waren fast alle ihre Beiträge gelöscht.
Der mysteriöse Countdown von Mimi Fiedler
Am 7. August postete Fiedler drei Bilder, die stark nach einer Brautszene aussahen. Dazu schrieb sie: "Nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte ich geglaubt, dass so etwas jemals wieder passieren könnte. Ich habe Ja gesagt." Ein Ring-Emoji, ein Timer auf den 8. August und die Uhrzeit 22:22 Uhr sorgten für wilde Spekulationen.
Doch die große Frage bleibt: Wen hat Fiedler geheiratet? Die Schauspielerin trennte sich im November 2023 von Produzent Otto Steiner, im März 2025 wurde die Scheidung offiziell. Erst im Februar 2025 zeigte sie sich frisch verliebt mit Nathan Spiteri, einem australischen Filmemacher. Ob er der Mann hinter dem Brautkleid-Post ist, verriet Fiedler nicht.
Radikale Lösch-Aktion auf Instagram und klare Ansage
Nur wenige Tage später die nächste Überraschung: Von über hundert Beiträgen blieben plötzlich nur noch zwei – der Hochzeits-Post und ein neues Video. Darin fordert Fiedler Menschen, die ihr nicht wohlgesonnen sind, offen zum Entfolgen auf.
"Heute ist ein guter Tag, mir zu entfolgen", schreibt sie unter den Clip, bevor sie Gründe nennt: Wer anonym mitliest, beleidigt, nur kritisiert oder von Neid getrieben ist, solle ihrer Meinung nach lieber gehen.
Mittlerweile hat die Schauspielerin noch einen dritten Beitrag geteilt. Der scheint sich ebenfalls an ihre Kritiker zu richten: "Wenn mich auch nur einer von denen, die mich heute fragen, ob alles okay bei mir ist, jetzt wo wirklich alles wieder okay bei mir ist, und ob ich Hilfe brauche ... weil sie vor Neugier platzen ... damals das Gleiche gefragt hätten, als sie gesehen haben, dass wirklich gar nix okay ist und ich Hilfe brauche, dann wäre ich sicher wieder schneller auf die Beine gekommen – auf meine heute gut gebräunten Beine."
Spielt Fiedler hier auf die schwere Zeit nach der Trennung an oder hatte sie andere Probleme? Unklar. Heute geht es ihr nach eigener Aussage aber wieder gut. All jenen, die sie im Stich gelassen haben, zeigt sie einen virtuellen Mittelfinger.
Gespaltene Reaktionen ihrer Follower
Die Kommentare zeigen, wie sehr Fiedler polarisiert. Einige feiern sie als "mutig" und "ein Vorbild", andere werfen ihr vor, ihre Community zu verprellen. Ein User schreibt: "Es gibt im Leben immer einen Zeitpunkt, da muss man seine eigene Seele schützen und stärken. Egal wie, wann und wo. Richtig gemacht."
Inszenierte PR-Aktion oder echtes Statement?
Ob die Aktion Teil einer cleveren Social-Media-Strategie ist oder ob Fiedler einfach konsequent ihr Privatleben schützt, bleibt offen. Fakt ist: Sie versteht es, Gesprächsstoff zu liefern – und genau das dürfte auch diesmal wieder funktioniert haben.