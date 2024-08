Blake Lively & Justin Baldoni: Neue Statements! Weitere Stars positionieren sich

Die Schlagzeilen um Blake Lively (36) und Justin Baldoni (40) reißen einfach nicht ab. Angeblich gab es Streit am Set von "It Ends With Us" ("Nur noch ein einziges Mal"). Blake soll das Ruder an sich gerissen haben, obwohl Justin der Regisseur des Films war. Die beiden zeigten sich bei der Premiere nicht gemeinsam, gaben kein Interview zusammen. Seitdem vergeht kaum ein Tag ohne neue Enthüllungen. Blake würde das ernste Thema des Films, häusliche Gewalt, in ihren Interviews verharmlosen. Jetzt mischen sich auch die ersten Kollegen ein.