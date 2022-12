Bob McGrath: Der "Sesamstraße"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Bob

Bob wurde 1969 als einer der ersten Schauspieler für die "Sesamstraße" engagiert und spielte dort die gleichnamige Figur Bob. Insgesamt war er in 460 Folgen zu sehen. "Die Kinder, die wir erreichen sollten, haben wir erreicht", schwärmte er 1998 in einem Interview mit der "Sun Times". "Sie sind erwachsen geworden. Sie sind jetzt in ihren 30ern. Sie haben ihre eigenen Kinder, unsere Sesamkörner, und sie kommen zu mir und sagen: 'Vielen Dank. Es hat einen großen Unterschied in unserem Leben gemacht.'"

Der "Sesame Workshop" , die gemeinnützige Organisation hinter der "Sesamstraße", verabschiedet sich in einer Reihe von Tweets von dem Schauspieler. "Bob verkörperte die Melodien der Sesamstraße wie kein anderer, und seine Auftritte brachten Generationen von Kindern auf der ganzen Welt Freude und Staunen, ob er ihnen nun das ABC beibrachte, die Menschen in ihrer Nachbarschaft oder die einfache Freude, Musik in ihren Herzen zu spüren", heißt es dort.