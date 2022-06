Boris Becker: Blitzscheidung von Lilly Becker

Dabei geht es nur noch ums liebe Geld. Seit dem Insolvenzprozess gegen Boris ist allerdings klar: Für Lilly gibt es nichts mehr zu holen. Einem nackten Mann kann man nun einmal nicht in die Tasche greifen. Es scheint als hätte die Ex die Zeichen der Zeit erkannt. Erst kürzlich zog sie in ein neues Domizil, das gut 4 000 Euro weniger im Monat kosten soll. Der Geldhahn scheint endgültig abgedreht – und einer Scheidung steht nichts mehr im Wege.

Allein für den gemeinsamen Sohn Amadeus (12) will Boris seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen, so gut er kann. Doch vor allem will er eines: frei sein! Frei von den Altlasten, frei für seine neue Liebe Lilian (33).