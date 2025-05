Boris Becker: "Dass es mich noch gibt, überrascht mich selbst"

Sein Leben gleicht einer Achterbahnfahrt: unfassbare sportliche Erfolge, Pleiten, schwere Verletzungen, Affären, vier tolle Kinder von drei Frauen, gescheiterte Ehen, Gefängnis. Tennis-Legende Boris Becker hat nichts ausgelassen in seinem Leben. Seine Bilanz: "Was ich beruflich und privat erlebt habe, das hält eigentlich keine Sau aus. Dass es mich mit 57 noch gibt, überrascht mich selbst", sagt der Weltstar in seiner Schockbeichte. "Ich frage mich: Wie lange hab ich noch?"