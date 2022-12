Boris Becker: Der nächste Knast-Schock! Es geht direkt wieder in die Zelle

Denn es gibt gleich drei Gründe, die Boris Becker die Vorfreude auf die Freiheit gewaltig verhageln dürften. Erstens: Ihn erwartet die Abschiebung aus England. Aus einem Weihnachtsfest mit Söhnchen Amadeus, der bei Mama Lilly in London lebt, wird also nichts. Und was erwartet ihn in Deutschland? Offenbar deprimierende Aussichten...