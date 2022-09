Boris Becker: Er zieht wieder bei seiner Mutter Elvira ein

Eine solche Abschiebung kann nach Absitzen der Haft veranlasst werden. Aber manchmal auch, während der Häftling die Strafe noch absitzt. Dann müsste Boris den Rest seiner Schuld in einem deutschen Gefängnis absitzen – oder im Hausarrest. Denn auch das ist in Deutschland keine Seltenheit. Straftäter bekommen bei uns manchmal eine sogenannte elektronische Fußfessel, wie wir sie aus amerikanischen Filmen kennen. Ihr Bewegungsradius wird so ständig überwacht, Flucht ausgeschlossen.

Doch dafür bräuchte Boris einen Ort, an dem er sich in Deutschland aufhalten kann, an dem er sicher ist. Und was liegt da näher als sein Elternhaus in Leimen. Daheim bei Mama Elvira. Sie würde ihren gefallenen Sohn jederzeit wieder aufnehmen. Im ehemaligen Kinderzimmer ist immer ein Platz für ihn frei…