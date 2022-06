Boris Becker: Die nächste Klage! Im Knast eskaliert die Situation komplett

Boris verklagt Oliver Pocher

Wie "Bild" berichtet, hat Boris Nägel mit Köpfen gemacht und seinen Promi-Kollegen Oliver Pocher verklagt. Der Grund: In Ollis Show "Pocher - Gefährlich ehrlich" wurde von dem Komiker ein Spendenaufruf gestartet. Unter dem Motto "Make Boris rich again" hat er Geld gesammelt, um es Boris danach "versteckt in der Preistrophäe" zu überreichen. Ganz heimlich, versteht sich!

Mit der Zivilklage will Boris erreichen, dass die Folge in Zukunft nicht mehr ausgespielt werden darf. Bei dem Prozess am 26. Juli wird Boris aus offensichtlichen Gründen nicht dabei sein können. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt und ob er am Ende wirklich als Sieger hervorgeht...