Boris Becker: Trennungs-Drama - während er im Knast sitzt!

„Wir haben uns immer gut verstanden“, sagt Elvira. „Egal was passiert – er ist und bleibt mein Sohn.“ Wie wichtig auch die Mama für Boris ist, zeigte er direkt nach der Inhaftierung. Als eine der ersten rief er Elvira an, um sie zu beruhigen. Selbst zum Muttertag meldete sich der gefallene Tennis-Star bei ihr. „Mama, bleib stark, auch für mich“, bat Boris in einem Telefonat. Wie stark Elvira ist, will sie ihrem Sohn nun persönlich zeigen.

