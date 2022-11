Boris Becker: Enthüllt! So geht es ihm wirklich im Gefängnis

Es ist noch dunkel, wenn es für Boris heißt: Aufstehen! Im Männergefängnis Huntercombe in Nuffield, nordwestlich von London, sind die Uhren wie in jedem britischen Gefängnis eng getaktet: 8 Uhr Arbeitsbeginn, 12 Uhr Mittagessen, ab 13.15 Uhr stehen Mittagsaktivitäten an, 17 Uhr Abendessen. Nach der Gemeinschaftszeit bis 19.15 Uhr geht es für die Häftlinge zurück in die Zellen. Doch genau dieser strukturierte Tagesablauf, die geregelten Arbeitsbedingungen und die ihm übertragenen Aufgaben scheinen Boris gutzutun.

In den Monaten, seit er hinter schwedischen Gardinen sitzt, scheint der einstige Wimbledon-Sieger sein Leben wieder in die Spur gebracht zu haben. Dank regelmäßigen Trainings im Fitnessstudio soll er bereits acht Kilo abgenommen haben. Dass im Knast Genussmittel wie Alkohol limitierte Ware sind, wirkt sich auf seine zuletzt angeschlagene körperliche Verfassung ebenfalls positiv aus. Und auch sein Job als Gefängnis-Coach lässt Boris regelrecht aufblühen. Rund 45 Mithäftlinge unterrichtet der ehemalige Profisportler in Fitness, Ernährung und Krisenmanagement, gibt dazu noch Yoga- und Meditationskurse. "Als Sportler kennt er sich bestens aus mit Siegen und Niederlagen", so ein Vertrauter gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Er teilt seine Lebenserfahrung mit seinen Mithäftlingen." Und die freuen sich über die Tipps und Tricks des berühmten Knastbruders. "Boris ist beliebt bei seinen Mithäftlingen." Und das ist für ihn Motivation pur! Großer Pluspunkt: Die Jobs gehören zum Bonus-Programm des Huntercombe-Gefängnisses, das heißt, je mehr Boris sich engagiert, umso früher könnte er wegen guter Führung entlassen werden. Und das scheint sich bereits auszuzahlen: Wie die britische "Sun" berichtet, soll Boris zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben werden – und ein freier Mann sein.