Boris Becker: Fotos aufgetaucht! Freundin Lilian nach der Verhaftung mit Baby gesichtet

Seit zwei Jahren sind Boris Becker und Lilian de Carvalho ein Paar. Sie kamen nach seiner Scheidung von Lilly zusammen, und sie stand in seiner wohl schwersten Zeit an seiner Seite, begleitete in zu jedem Prozesstag. Als bei dem ehemaligen Tennisstar nach dem Urteil die Handschellen klickten, konnte sie sich jedoch nur per Luftkuss von ihm verabschieden. Was für eine traurige Trennung!