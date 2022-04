Boris Becker & Freundin Lilian: Hochzeitshammer kurz nach Gerichtsurteil

"Sie ist mein ganzer Stolz", sagt der 54-Jährige. Und er hat auch gesagt: "Die beste Lebensform für mich ist 'verheiratet'. Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird. Und hoffe, dass ich mit der dritten Frau Becker auch noch mal Kinder bekomme." Hat Boris Becker in Lilian die langersehnte Frau fürs Leben gefunden?

Doch bevor er wieder Ja sagt, muss er sich noch von seiner zweiten Frau Lilly (45) scheiden lassen. Von ihr lebt Becker seit 2018 getrennt. Laut gemeinsamem Ehevertrag sollte er ihr bei einer Scheidung monatlich 12.000 Euro zahlen. Zum Vergleich: 30 Millionen DM betrug die Abfindung für seine erste Frau Barbara (55) – plus Villa, plus Unterhalt. Pech für Lilly, denn Boris ist knapp bei Kasse, was und ob sie wirklich etwas bekommen wird, hängt vom jetzigen Prozess ab.

Der Ex-Tennis-Profi, der sich in allen 24 Anklagepunkten für unschuldig hält, könnte zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt werden. Keine tollen Aussichten. Für alle Beteiligten! Denn wenn es Boris ernst ist, mit einer dritten Frau Becker noch Kinder zu bekommen, muss er sich ranhalten. Sprich: Blitzscheidung von Lilly und eine Hochzeit hinter Gittern mit seiner Lilian. Die Risiko-Analystin möchte mit dem Nachwuchs sicherlich nicht sieben Jahre lang warten.

Doch erst einmal gilt es, das Urteil abzuwarten. "Ich wünsche ihm, dass sich alles aufklärt und am Ende ein gerechtes Urteil gesprochen wird", so Lilly hoffnungsvoll…