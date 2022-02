Boris Becker: Gefängnisdrama um unsere einstige Tennislegende!

Jetzt wird es ernst! Boris Becker (54) soll in seinem Insolvenzverfahren Vermögen und Trophäen verheimlicht haben. Um diesen Vorwurf geht es am 21. März in einem Strafprozess gegen ihn in London. Bei einer ersten Anhörung hat er sich für nicht schuldig erklärt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft.

