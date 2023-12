Boris Becker: Hallo schöne Frau! Er kann es nicht lassen

Gerade hat die große Kirchturmuhr zehnmal geschlagen. "Buona mattina!", rufen die Passanten einander zu, "Guten Morgen!" Auf den Straßen Mailands ist schon mächtig was los. Menschen kehren hastig in ein Café ein, bestellen einen schnellen Espresso. Touristen stehen an den Sehenswürdigkeiten der Stadt Schlange. Aber Moment mal, den einen da, mit der grünen Trainingsjacke, den kennen wir doch. Schau an, Boris Becker spaziert durch die Domstadt. Und hat schon morgens die Augen offen für Mailands Schönheiten.