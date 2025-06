Lilly Becker: Plötzlich sucht sie wieder die Nähe zu Boris

Na, was ist denn da los? Lilly Becker (48) zieht mit ihrem Sohn Amadeus (15) nach Deutschland – und das nicht ohne Grund. Sie sucht wieder die Nähe zu ihrem Ex-Mann Boris Becker (57). Doch was steckt dahinter? "Ich ziehe nach Düsseldorf", erzählt uns Lilly euphorisch, als "Das neue Blatt" sie bei den "Duftstars" in ihrer neuen Wahlheimat trifft. Warum ausgerechnet Düsseldorf? "Weil esin der Nähe von Holland liegt und damit nahe an meiner Familie. Außerdem gibt es hier gute Schulen. Und es geht mir darum, dass mein Sohn und sein Vater eine gute Beziehung haben."