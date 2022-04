Boris Becker: Heftiger Eklat vor Gericht! Nun wird ihm alles genommen

Es war der Höhepunkt des Prozesses: Boris Becker wurde über Stunden von Staatsanwältin Rebecca Chalkley befragt. Es ging um seine Millionen, Immobilien, Tennis-Trophäen und Insolvenzverschleppung. Für den 54-Jährigen sieht es momentan nicht gut aus. Viele offene Fragen stehen im Raum, wie zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse der Wohnung seiner Tochter Anna Ermakova. Die 22-Jährige wohnt in einem Luxus-Apartment mitten in London - finanziert von Papa Boris. Doch der "vergaß" dies in seiner Insolvenzmasse anzugeben. Doch das ist nicht der einzige Fauxpas des Sportlers.

Den Verhaltenskodex vor Gericht scheint Boris Becker nicht sonderlich gut studiert zu haben. So sorgte er für einen unangenehmen Moment, als die Richterin zur Pause rief und sich der Ex-Tennis-Spieler aus dem Zeugenstand erhobt und ohne mit der Wimper zu zucken, schnurstracks in Richtung Ausgang lief. Im britischen Gericht ein absolutes No-Go! Denn grundsätzlich gilt: Die Richterin verlässt zuerst den Saal. Für Boris Becker Glück im Unglück, denn seine Freundin Lilian De Carvalho Monteiro pfiff ihn zurück und bewahre ihn so vor einem peinlichen Fehler.

Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Taktlosigkeit keinen Einfluss auf das Strafmaß der Sport-Legende hat...