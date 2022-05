Boris Becker: Sein Knasturteil bricht seinem 12-jährigen Sohn Amadeus das Herz

Laut Lilly kann sie sich nach wie vor nicht überwinden, ihrem Sohn von dem Knasturteil von Papa Boris zu erzählen. So offenbart sie nun gegenüber "RTL": "Wir haben gemeinsam einen Sohn, gerade zwölf Jahre alt, weiß von nichts. Ich weiß auch nicht, wie ich das alles erklären soll. Aber ich wollte gerne, dass jede Person auch weiß, ich stehe hinter Boris, was auch passiert, was auch passieren sollte. Er ist der Vater meines Sohnes." Oh je! Doch Lilly will trotzdem probieren, das Andenken von Amadeus an seinen Vater zu bewahren. So ergänzt sie: "Sein Vater ist sein Held. Er wird auch immer sein Held bleiben. Und meine Hausaufgabe ist, dass das auch so bleibt." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Lilly diese schwere Zeit mit ihrem Sohn Amadeus meistern kann!