Boris Becker: Holt er jetzt Amadeus zu sich?

Boris’ Heimatland ist seit wenigen Tagen wieder sein Lebensmittelpunkt. Seit er aus dem Gefängnis nach Deutschland abgeschoben wurde. In Frankfurt bei Freunden, bei Mama Elvira in Leimen, hier wird er die nächsten Monate verbringen. Und angeblich, so glauben Bekannte, wird Amadeus bei ihm leben! Und nicht bei Mama Lilly in England. Hat etwa eine Klage etwas damit zu tun? Boris’ Noch-Ehefrau muss nämlich bald vor Gericht! Lilly Becker wird von einem ehemals engen Freund auf Rückzahlung von Darlehen in Höhe von insgesamt rund 200 000 Euro nebst Zinsen verklagt!

Die Klage (Az.: O 14203/22) ging vor wenigen Tagen am Landgericht München I ein. Weitere 300 000 Euro, die Lillys Freund und ehemaliger Gönner Pierre U. wohl zusätzlich zurückfordert, sollen in England eingeklagt werden. Kann Lilly nicht zahlen, droht eine harte Strafe. Und was wird dann aus Amadeus? Auf der britischen Insel könnte er dann nicht bleiben. Boris darf die nächste Zeit nicht dort einreisen. Da bliebe eigentlich nur ein Umzug nach Deutschland.

Wo genau Vater und Sohn dann wohnen würden, steht noch in den Sternen. Aber sie würden zusammen sein...

