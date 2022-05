Boris Becker: Jetzt macht er sich im Horrorknast die ersten Feinde

Klar, es ist eine heftige Umstellung für ihn. Zuvor genoss er ein Leben in Saus und Braus, in Wandsworth hingegen gibt es Ratten, das Essen wird auf Plastiktellern ausgegeben, die Toilette befindet sich in der nur 6,5 qm großen Zelle, die er sich mit einem Mitinsassen teilt. Kalt, laut und stinkig soll es sein... Da sich allerdings Becker-Fans unter den Wärtern finden, hat er Glück im Unglück! So bleibt seine Zelle tagsüber offen, da Boris unter Platzangst leidet und er darf mehr Anrufe als üblich genießen. Trotzdem meckert er über die Zustände. Der 54-Jährige soll sich bei anderen Häftlingen darüber beschwert haben, dass er nicht täglich duschen darf.