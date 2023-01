Boris Becker: Luxusleben nach dem Gefängnis

Mitte Dezember wurde er nach 231 Tagen Haft wegen Insolvenzdelikten nach Deutschland abgeschoben, kam so vorzeitig frei. Im anschließenden TV-Interview mit Sat.1 hatte der Ex-Tennis-Star dann rührselig angekündigt, künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.

Aber das waren alles wohl nur leere Versprechen! Boris sagte in seinem Interview, dass er sich noch mehr Kinder wünscht... Aber vielleicht sollte er sich erst einmal um seinen jüngsten Sohn Amadeus, den er zusammen mit Noch-Ehefrau Lilly Becker hat, kümmern. Boris soll ihn nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nicht getroffen haben. Dafür müsste er sich allerdings auch mit Lilly einigen, damit sie ihm das Kind bringt, da der Ex-Profi-Spieler die nächsten Jahre nicht nach England einreisen darf.

Statt sich also um seine Familie zu bemühen, relaxt Becker lieber in einem Inselparadies 200 Kilometer vor der afrikanischen Küste. Hier war der Vater seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro Verteidigungsminister. In der Inselrepublik leben Teile ihrer Familie. Aber seine Familie? Guckt offenbar in die Röhre...

