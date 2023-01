Boris Becker nach dem Knast: So sieht sein Leben jetzt wirklich aus

Das allerschönste Weihnachtsgeschenk hat er vor dem Fest bekommen – seine Freiheit! Am 15. Dezember wurde Boris Becker aus dem Knast in England nach Deutschland abgeschoben. Dem ehemaligen Tennis-Star drohen hier keine weiteren Strafen. So plant er sein neues Leben in Freiheit.

Wer hätte gedacht, dass Boris Becker das Fest der Liebe mit seinen Liebsten in der Heimat feiern kann? Mit Gänsebraten statt Gefängniskost. Mama Elvira konnte nach sieben Monaten Haft endlich ihren geliebten Sohn wieder in die Arme schließen: "Alles in Ordnung, Boris geht es gut!" Aber er wird nicht in Leimen bei ihr leben. Aus praktischen Gründen ist eine Wohnung in Frankfurt angedacht. Dort landete Boris bereits, als er aus London kam. Die Stadt bietet viele Vorteile: Der Flughafen ist nah und nach Leimen zu seiner Mutter sind es nur knapp 1,5 Autostunden. Etwa ebenso lang würde seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro mit dem Flieger aus London benötigen. TV-Studios in Köln oder München, die mit Job-Angeboten locken, wären schnell mit der Bahn zu erreichen. Denn seine Schulden wird Boris weiter abarbeiten müssen

