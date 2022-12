Boris Becker: Einreiseverbot! Was passiert jetzt mit seinen Kindern?

Boris' Kinder Noah, Elias, Anna und Amadeus leben die meiste Zeit in London. Auch er hatte seinen Hauptwohnsitz in der englischen Hauptstadt. Doch das ändert sich jetzt. Der 55-Jährige bekommt Einreiseverbot erteilt. Da Boris eigentlich zu zweieinhalb Jahren verhaftet wurde, dürfte er erst nach der geplanten Haftstrafe wieder nach England. Eine ganz schön lange Zeit, in der er seine Familie nicht besuchen kann. Besonders für den erst 12-jährigen Amadeus dürfte die Trennung hart werden...

Als Boris Becker noch hinter Gittern in England saß, ereignete sich eine traurige Familientragödie. Alle Einzelheiten erfahrt ihr hier im Video: