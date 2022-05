Boris Becker: Nervenzusammenbruch hinter Gittern! Er kann nicht mehr

Er lebte jahrzehntelang im Luxus, nun muss er viele Monate lang mit einer kargen Zelle in Londons härtestem Knast vorliebnehmen. Was dem verwöhnten Ex-Tennisprofi offenbar noch schwerer fällt als erwartet: Schon in der ersten Woche soll er sich ausgerechnet bei Mithäftlingen heftig über seine kargen Lebensumstände beschwert haben – und auf eigenwilligen Sonderrechten bestehen…

