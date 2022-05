Boris Becker: Neues Knastdrama! Diese Nachricht tut weh

Boris kam direkt aus dem Gerichtssaal ins Gefängnis. Auch seine Mutter Elvira (86) konnte er nicht noch einmal sprechen, ihr die Angst und die Sorge um ihn nehmen. Die alte Dame ist seit dem Schicksals-Urteil mit den Nerven am Ende. Sie weint, ist verzweifelt. Ihr Sohn sitzt nun im Knast unter lauter Verbrechern. Und was ist, wenn Elvira Becker ihren Boris nie mehr in die Arme schließen kann?

