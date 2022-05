Boris Becker: Zusammenbruch! Drama um Sohn Amadeus

Und als wäre diese schlimme Nachricht nicht schon genug, musste der Zwölfjährige außerdem miterleben, wie sehr seine Mutter unter der Verurteilung ihres Ex-Mannes leidet. "Ich bin völlig zusammengebrochen, ich konnte nicht glauben, was ich da hörte, denn ich war bis zur Urteilsverkündung überzeugt, dass er ein milderes Urteil bekommt, also weniger als zweieinhalb Jahre. Ich musste mich zusammenreißen und wusste nicht, wie ich das machen sollte. Irgendwie habe ich es geschafft", so Lilly Becker in dem Interview.

Für Sohn Amadeus muss es unvorstellbar hart gewesen sein, seine sonst so toughe Mum so zu erleben...