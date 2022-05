Boris Becker: Sein persönlicher Albtraum hinter Gittern wird immer schlimmer

Albtraum im Knast

Kurz nach dem Urteil von Richterin Deborah Taylor in seinem Insolvenzverfahren wurde der Tennisstar in das Wandsworth-Gefängnis verfrachtet. "Dieser Ort ist der blanke Horror", berichtet der britische Autor Chris Atkins, der selber im Knast einsitzen musste. Hier geht es um Leben und Tod!

Nur eine Stunde am Tag darf Becker seine Zelle verlassen. "Wenn er Glück hat", erzählt Atkins. Doch der Hofgang ist ein Spießrutenlauf. Sexualstraftäter, Mörder und Drogenjunkies kommen ihm entgegen. Am besten niemandem in die Augen schauen. Wer weiß, was sonst passiert. Ein Grund, warum Becker seine Zelle seit Tagen nicht verlässt. Auch nicht zum Mittagessen. "Eine ungenießbare Pamope", erinnert sich Atkins. Dabei wird auch das Frühstück für den nächsten Morgen aus gehändigt. Eine Tüte mit Brot, Milch, Tee.

Und der Hygienestandard? Geduscht wird nur alle paar Tage, mit 150 Mann unter drei Brausen, die aus der Decke ragen. "Es stinkt", sagt Becker. Ja, Wandsworth ist eines der gefährlichsten Gefängnisse Londons. Und der Mann in der Zelle ganz oben links verzweifelt jeden Tag ein bisschen mehr.