Boris Becker: Sein trauriges Leben in Ketten geht weiter

"Geld hat mich nie interessiert. Ich wusste lange Zeit nicht, wie viel ich verdiene und welche Ausgaben ich hatte", gestand Boris kurz vor Weihnachten in seinem ersten Interview nach der Haft. Ein erfahrener Mann mit vielen Geschäftsfeldern – war er wirklich so naiv, dass er nicht wusste, wie er finanziell dasteht? So recht glauben mag man ihm das nicht. Vor allem während seiner Ehe mit Lilly gab Boris sich gerne als Lebemann: Teure Urlaube, Luxus-Shopping, ein schickes Townhouse in einem noblen Londoner Stadtteil. Als der Cash-Flow ins Stocken geriet, war er es selbst, der bei einer Privatbank den verhängnisvollen Kredit aufnahm, der ihn in die Insolvenz stürzte und letztendlich in den Knast brachte.

Nach seiner Verurteilung und den bitteren Monaten hinter Gittern will der ehemalige Tennis-Profi nun alles anders machen: "Ich weiß heute, ich kann nur ausgeben, was ich habe. Ich werde vorsichtiger sein und keinen Vertrag mehr unterschreiben." Dabei hat er genau das schon getan: Seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro gab er die Vollmacht zur Gründung der Firma "BFB Enterprises". Ihm selbst ist es aktuell nicht erlaubt, ein Unternehmen zu gründen, da das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die erfolgreiche Risikoanalystin soll Einsicht in alle Geschäftsbereiche haben und all seine Konten verwalten. An ihrer Seite, seiner "großen Liebe" wie er immer wieder betont, will er alt werden – und so lange sie alle Fäden in der Hand hält, wird Boris auch gar nichts anderes übrig bleiben als darauf zu vertrauen, dass diese Beziehung hält. Zumal es jetzt an ihr liegt, ob die beiden sich überhaupt sehen können: Boris darf nach seiner Abschiebung wohl mindestens zwei Jahre nicht nach England einreisen. Lilian aber lebt in London...