Boris Becker: Überraschende Wende! Wie Steffi Graf ihn jetzt rettet

Ihr größtes Glück ist die Familie. Die Kinder Jaden Gil und Jaz Elle sollten unbeschwert aufwachsen. Diesem Ziel hat sie alles untergeordnet. Mit ihrer Stiftung „Children for Tomorrow“ hilft sie zudem Kindern in Not. Eine sinnreiche Aufgabe, die sie voll und ganz erfüllt. Steffis Bodenständigkeit ist der komplette Gegenentwurf zu dem von Boris’ Biografie. „Ich könnte nicht so leben wie Steffi“, sagte er einst.