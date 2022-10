Boris Becker & Lilian: Raus aus dem Knast! Er ist zurück in ihren Armen

Ob die 54-Jährige Tennislegende schon überlegt, was sie als Erstes machen möchte, wenn er endlich seine Zelle verlassen darf? Man kann sich gut vorstellen, wie schwer die vergangenen sechs Monate für Boris waren. Im Gefängnis Huntercombe herrschen harte Regeln. Frühes Aufstehen, strukturierter Tagesablauf, karges Knastessen. Acht Kilo hat er abgenommen. Sicher träumt Boris davon, bald wieder mit seiner Lilian in ein romantisches Lokal zu gehen. Ihr hätte er es auch zu verdanken, wenn er vorzeitig entlassen wird. Wie Lilian das schaffen könnte? Indem sie ihm eine gute Sozialprognose beschert! Diese wird von Zeit zu Zeit von der Behörde genau überprüft. Das sogenannte Home Office schaut sich an, ob Boris zum Beispiel ein gutes soziales Umfeld hat, das ihn in Zukunft von Straftaten abhalten wird.

Gemeinsam mit seinen Söhnen Noah (28) und Elias (23) besucht seine Freundin ihn im Gefängnis, zeigt damit: Die Familie hält zusammen. Eigentlich wäre Boris’ Strafe erst in zwei Jahren abgebüßt. Inzwischen vermuten jedoch viele, dass er wesentlich früher rauskommt. Mit Glück schon diesen November! Sollten die Richter in London der guten Prognose seiner Freundin Lilian Glauben schenken, ist Boris noch in diesem Jahr wieder ein freier Mann.