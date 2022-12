Boris Becker: Verlobung unterm Christbaum

Und die kann sich Boris nur mit Lilian de Carvalho Monteiro vorstellen. Schließlich ist sie nicht nur schön und klug, nein, sie hat auch ein Herz aus Gold. Was aber wohl am wichtigsten ist: Boris weiß, dass er sich auf Lilian hundertprozentig verlassen kann.

Die letzten Wochen und Monate war sie schließlich immer für ihn da. Als er vor Gericht in London um seine Freiheit kämpfte. Als die Richterin ihn zu zweieinhalb Jahren hinter Schloss und Riegel verdonnerte. Wegen der Insolvenzverschleppung – Lilian wich nicht von seiner Seite. Sogar Boris’ Mama Elvira Becker war von so viel Loyalität beeindruckt. "Sie hat bewiesen, dass sie auch im Gefängnis zu ihm hält, besucht ihn fast täglich, bringt ihm Essen, Zeitungen, redet ihm gut zu", erzählte sie vor wenigen Tagen in einem Interview. Elvira Becker hat also quasi schon ihren Segen gegeben.

Und Boris hat es eilig. Brandeilig! Zum einen will er so einen Schatz, wie Lilian es ist, auf gar keinen Fall verlieren, sie an sich binden. Und sichergehen, dass er sie nie wieder loslässt. Zum anderen wird er seine Reststrafe in Deutschland verbüßen – wohl auf Bewährung in Freiheit. Und dann wäre vieles so viel leichter, wenn Lilian und er schon einmal verlobt wären…