Brad Pitt: Er hat seine Kinder für immer verloren

Die 17-jährige Zahara wäre "100 Prozent Team Angelina", berichtete kürzlich ein Familien-Insider dem US-Magazin "People". Und ergänzte, dass sie schon lange "keine gute Verbindung" mehr zu ihrem Adoptivvater hätte. Ähnliches scheint auch für die anderen Kinder zu gelten – was kein Wunder ist, denn das letzte Treffen zwischen Brad und den Kids soll bereits fünf Jahre her sein! Besonders bitter für Papa Brad: Sogar sein erstes leibliches Kind, Tochter Shiloh (15) hat offenbar längst akzeptiert, dass ihr Dad in ihrem Leben keine Rolle mehr spielt … Dabei hatten die beiden immer eine besonders enge Beziehung zueinander! Jetzt scheint das Band endgültig zerschnitten zu sein: "Sie waren ein Herz und eine Seele", doch jetzt "reagiert sie kaum auf seine SMS und geht nur selten ans Telefon", so der Insider, der auch den Grund für dieses Verhalten zu kennen glaubt: "Je älter Shiloh wird, desto mehr verspürt sie den Druck, es ihrer Mum recht zu machen. Sie will keinen Ärger mit Angelina und hält sich zurück."

Auch den Jüngsten, den Zwillingen Vivienne und Knox (13), scheinen die sehnsuchtsvollen Anrufe ihres Vaters mittlerweile eher lästig zu sein … Wie tragisch! Offenbar geht die perfide Strategie auf, die Angelina entwickelt hat, nachdem es im Sorgerechtsstreit weder vor noch zurück geht: Sie spielt auf Zeit! Eine Vermutung, die Brad teilt, wie ein Kumpel des Schauspielers in "Us Weekly" erklärte: So würde Brad davon ausgehen, dass Angelina hoffe, dass seine Kinder "nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen", sobald sie volljährig sind. Wie es aussieht, scheint sich diese Befürchtung leider zu bestätigen …