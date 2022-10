Brad Pitt: Jetzt sagt er Hollywood für immer Lebewohl

"Letzte Nacht haben wir die erste Kunstausstellung unseres lieben Freundes Brad Pitt gefeiert und alle waren begeistert. Zu sagen, dass seine Arbeit großartig ist, ist eine Untertreibung", schwärmte Künstler-Kollegin DeBranne Treu auf Instagram.

Dabei war Brad bei seinem eigenen Triumph in Finnland nicht mal dabei … Vermutlich saß er da nämlich schon wieder im Atelier seines Kumpels Thomas Houseago. Denn der Brite war es, der Brad überhaupt erst dazu gebracht hat, sich kreativ auszutoben! Schon nach der Trennung von Ex-Frau Angelina Jolie (47) vor sechs Jahren ließ er sich von Houseago künstlerisch coachen, goss seinen Frust in Gips und Ton und modellierte in dessen Atelier in Los Angeles seine "Divorce Sculpture". "Es hilft mir unglaublich", bestätigte Brad damals. Später reisten die beiden nach Paris, besuchten zahlreiche Ausstellungen.

Doch restlos weggetöpfert hat Brad seine Probleme noch nicht! Ist ja auch kein Wunder, schließlich tauchen ja ständig neue auf: Zuletzt kam Angelina mit einem wahren Vernichtungsfeldzug inklusive 250-Millionen-Dollar-Klage wegen des gemeinsamen Weinguts Chateau Miraval um die Ecke. Wenn das so weitergeht, muss der arme Brad wohl noch so einige Klötze kloppen. Aber die Kunstwelt freut’s, denn: "Die besten Skulpturen entstehen, wenn man innerlich kämpft", weiß auch Houseago. Zu Brads aktuell ausgestellten Stücken gehörten unter anderem eine Gipswandskulptur, auf der Menschen aufeinander schießen, sowie eine sargförmige Kiste mit Händen, Füßen und Gesichtern, die auszubrechen versuchen. Innerer Friede sieht anders aus … "Wenn ich nicht gerade etwas erschaffe, dann kreiere ich in meinem Kopf nur Szenarien eines flammenden Untergangs, irgendeines schrecklichen Endes", erklärte Brad mal in einem Interview. Puh, wenn das so ist, dann doch lieber die ganze Wut in Stein meißeln! So einen Kerzenhalter von Pitt stellt sich doch jeder gern auf den Kaffeetisch …