Angelina Jolie: Pikante Sex-Beichte über Ex Brad Pitt!

Auweia, das will gewiss kein Mann von seiner Ex hören. Doch es komm sogar noch dicker! Weiter will der Insider noch wissen, dass Angelina am Ende nur noch angeekelt war: "Es wurde noch schlimmer, weil er nach Körpergeruch stank und seine Socken im Bett anbehielt." Auch für die Dating-Zukunft ihres Ex-Mannes sieht die "Tomb Raider"-Darstellerin schwarz: "Angie bemitleidet jede Frau, die Brad findet. Es überrascht sie nicht, dass er Probleme hat, seine vielen Affären in etwas Sinnvolles zu verwandeln". Brad Pitt selbst äußerte sich bislang nicht zu den harten Unterstellungen seiner Ex.

