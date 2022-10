Brad Pitt & Angelina Jolie: Schlimme Gewaltvorwürfe! Am Flughafen eskalierte der Streit

Brad sei während des Fluges betrunken ausgerastet, ließ Angelina damals durchblicken. Sie beanspruchte das alleinige Sorgerecht, erstattete Anzeige und liefert sich seither einen erbitterten Rechtsstreit mit ihrem Ex-Gatten. Jetzt wurden konkrete Einzelheiten aus den Scheidungsdokumenten und Untersuchungen des FBI öffentlich – und die haben es in sich! So soll Brad Angelina während des Flugs am Kopf gepackt und geschüttelt haben. Zudem soll er Bier und Rotwein sowohl auf sie als auch auf die Kinder gegossen haben. Der Streit begann demnach schon am Flughafen, als Brad zu Angelina sagte, sie verhalte sich "zu unterwürfig" den Kindern gegenüber.

Er soll sie gepackt, geschüttelt und gegen die Wand gestoßen haben. Dabei hätte sie sich am Rücken und am Ellbogen verletzt. Als eines der Kinder sich einmischte, habe Pitt sich auf es gestürzt. "Er würgte eines der Kinder und schlug einem anderen ins Gesicht", heißt es in der Klage. Angelina habe versucht, ihn zu stoppen, die Kinder hätten versucht, sich gegenseitig zu schützen. "Alle hatten Angst. Viele weinten", heißt es weiter in den Dokumenten. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet Hollywood-Darling Brad Pitt zu so etwas fähig sein könnte! Doch Fakt ist auch: Damals war der Schauspieler alkoholabhängig, erst nach mehreren Therapien bekam er seine Sucht in den Griff. Nicht ausgeschlossen also, dass Brad im Rausch die Kontrolle über sich verlor. Andererseits: Das FBI stellte damals die Ermittlungen gegen Brad ein. Doch dagegen hat Angelina nun Berufung eingelegt. Brads Management wies die Vorwürfe als "komplett unwahr" zurück. Und auch seine Anwältin Anne Kiley äußert sich gegenüber "Page Six": "Brad hat von Tag eins für alles die Verantwortung übernommen. Er wird für nichts einstehen, was er nicht getan hat."