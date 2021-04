Brad Pitt & Jennifer Aniston: Dunkle Wolken über der Traumhochzeit

Nach nun fünf Jahren vor Gericht war Brad überzeugt, dass es zu guter Letzt geklärt werden würde. Doch Angelina hat andere Pläne. Sie behauptet, dass Brad ihre gemeinsamen Kinder misshandelt hat. Und sollte man dem Schauspieler aus diesem Grund das Sorgerecht verweigern, könnte er kein weiteres Kind adoptieren.

Unter Tränen muss Jennifer mit ansehen, wie nicht nur die Liebe ihres Lebens in den Schmutz gezogen wird, sondern auch ihr Traum von einem Baby in weite Ferne rückt. Ihr Leben ist erneut ein Scherbenhaufen und Angelina – die damals schon der Trennungsanlass für Brad und Jennifer war – abermals der Grund. Ob es dem Paar dennoch gelingt, an seiner neu erwachten Liebe festzuhalten?